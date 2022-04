Dall’Inghilterra nuove conferme su Dybala: l’argentino dà priorità all’Inter

Giungono nuove conferme a proposito dell’eventuale trattativa che porterebbe Paulo Dybala all’Inter. L’argentino dà ora priorità ai nerazzurri

Se ne parla già da un’po’ di mesi a proposito di questa vicenda, ma la volontà dell’Inter è ormai chiara, in quanto sono gli stessi nerazzurri a voler portare a Milano con se Paulo Dybala. Emergono ora nuovi dettagli in merito a questa trattativa che resta ancora tutta da vivere.

Uno dei nomi più chiacchierati durante questo mercato estivo sarà senz’alcun ombra di dubbio quello di Paulo Dybala. L’argentino è in scadenza di contratto con la Juventus e il suo attuale club ha già fatto presente al calciatore le proprie intenzioni. Nel frattempo, ad insediarsi nella seguente trattativa, ci ha già pensato l’Inter, la quale intende far approdare a Milano la ‘Joya’ a parametro zero. Ma, sull’attaccante de ‘La Albiceleste’ c’è già mezza Europa e restano a tre le squadre che intendono provare a fare un tentativo per l’ex Palermo. Occhi puntati quindi da parte di: Tottenham, Arsenal e Newcastle. Emergono nuove conferme a proposito di quanto raccolto dalla redazione di InterLive.it durante le settimane scorse. Stando a quanto riportato da ‘FootballTransfers’, il classe 1993 avrebbe già rispedito al mittente le rispettive offerte, poichè intende dare priorità agli attuali campioni d’Italia ora come ora.

Calciomercato Inter, cosa filtra dalla Pinetina a proposito di Dybala: la papabile offerta dei nerazzurri

Non è più un mistero il fatto che Paulo Dybala abbia ormai messo l’Inter in cima alla lista dei propri desideri. Intensi i contatti tra l’argentino e Beppe Marotta, a tal punto che la settimana scorsa ci sarebbe stato un colloquio tra l’entourage del giocatore e l’intera dirigenza interista. Gli attuali campioni d’Italia intendono provare a fare uno sforzo economico pur di provare a portare con se la ‘Joya’ a Milano e la papabile offerta dei nerazzurri potrebbe aggirarsi intorno ai 7-8 milioni di euro (chiaramente a livello di ingaggio). In tutto ciò, resta ancora da discutere la durata del contratto, ma si va verso un quadriennale. Restano attesi nuovi sviluppi.