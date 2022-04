Lautaro e l’addio all’Inter in estate: arriva l’annuncio

Lautaro resta al centro delle voci di calciomercato. L’argentino potrebbe lasciare l’Inter in estate considerato che i nerazzurri dovranno fare cassa

Lautaro dovrebbe tornare titolare stasera nel derby col Milan che metterà in palio la qualificazione alla finale di Coppa Italia. Rilanciatosi con lo Spezia (gol e assist), l’argentino rimane al centro delle voci di calciomercato che lo danno partente nella prossima estate. I nerazzurri avranno bisogno di fare cassa come un anno fa e l’ex Racing – valutato non meno di 60-70 milioni di euro – è tra i principali indiziati alla cessione.

Dall’Atletico Madrid all’Arsenal passando per il Tottenham fino di nuovo al Barcellona, nonostante una stagione altalenante il classe ’97 di Bahia Bianca conserva un folto numero di pretendenti al suo cartellino. Va detto, però, che il numero dieci – fresco di rinnovo fino al 2026 – è felice a Milano come confermato anche da chi lo conosce molto bene, ovvero l’ex bomber dell’Inter nonché ex Ds del Racing Diego Milito.

Calciomercato Inter, Milito: “So che Lautaro è felice a Milano e non pensa ad altro”

“Deve restare sereno, è un periodo troppo importante per lui e per il club – ha detto ‘Il Principe’ a ‘La Gazzetta dello Sport’ – Non ho cambiato idea su di lui: continuo a ritenerlo un calciatore straordinario. Lo vuole Simeone? Non solo Diego, lo cercano in tanti. Ma da quel che capisco ogni volta che parlo con lui, so che è felicissimo a Milano e non pensa ad altro“.