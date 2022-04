Bologna-Inter, Perisic ‘costretto’ agli straordinari

L’esterno croato non potrà rifiatare nel recupero contro il Bologna per il forfait del compagno di squadra

Con l’arrivo dell’ultima notizia relativa alle condizioni fisiche precarie di Robin Gosens, destinato a partire con ogni probabilità dal primo minuto nel match di recupero contro il Bologna di mercoledì, ed il suo conseguente forfait, Inzaghi è costretto ad attuare una strategia alternativa.

La chiamata è rivolta ad Ivan Perisic, ovviamente, per un turno di straordinari. Inizialmente il calciatore croato avrebbe dovuto rifiatare per preservare le energie residue in vista delle ultimissime partite di campionato della sua Inter, trascinata con orgoglio sino al delicato punto in cui si trova a combattere con il Milan per la vittoria finale.

Da segnalare, inoltre, la probabilità che Perisic possa partire titolare anche nella sfida contro l’Udinese qualora Gosens non abbia recuperato a pieno dall’affaticamento muscolare.