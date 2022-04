Anche una squalifica pesante: Inzaghi in emergenza a Udine

Anche contro l’Udinese potrebbe non esserci Handanovic

Piove sul bagnato in casa Inter, che con il ko di Bologna ha di fatto consegnato un bel pezzo di Scudetto al Milan. Piove sul bagnato perché in vista della gara con l’Udinese è vera e propria emergenza per Inzaghi.

Alla ‘Dacia Arena’ non ci sarà sicuramente Hakan Calhanoglu. Il turco verrà squalificato una giornata dal Giudice Sportivo vista l’ammonizione – era diffidato – beccata ieri al ‘Dall’Ara’. Contro i bianconeri di Cioffi, reduci dalla grande vittoria per 4-0 in casa della Fiorentina, potrebbero non esserci anche Handanovic, Bastoni e Arturo Vidal (distorsione alla caviglia nel derby di Coppa Italia), tutti e tre già assenti ieri al pari di Caicedo. Da vedere se al posto di Handanovic verrà confermato o meno Radu. Non è escluso che dopo quel che è successo contro il Bologna Inzaghi possa decidere di affidarsi a Cordaz.