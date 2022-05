Accordo con l’Inter: arriva la nota UFFICIALE di agente Dybala

Jorge Antun precisa la posizione del proprio assistito tra le mille voci di mercato che si susseguono e lo portano a gran voce all’Inter

Le voci di mercato s’infittiscono sempre più a poche giornata dalla chiusura del campionato ed appena qualche settimana dal termine della stagione, sul possibile trasferimento di Paulo Dybala – in uscita dalla Juventus – verso le sponde meneghine dell’Inter.

A confermare quanto riportato tempo fa da interlive è stata questa mattina ‘La Gazzetta dello Sport’. Senza voler creare inutili allarmismi però, l’agente del fantasista argentino, Jorge Antun, ha tenuto a precisare con una nota generale la posizione del proprio assistito all’interno del polverone mediatico. “Paulo è concentrato soltanto sul finale di stagione, sul campionato e la finale di Coppa Italia. Non è stato raggiunto nessun accordo con società italiane o estere in questo momento”, spiega.

Antun e la nota che depista, quel che sarà di Dybala all’Inter

È probabile che la scelta dell’agente di voler gettare acqua sulle braci ardenti sia stata dettata dalla voglia di non mettere ulteriori pressioni addosso a Dybala sul suo futuro, accordo o no con l’Inter. In ogni caso resta altamente probabile che il numero 10 possa restare in Italia a vestire nerazzurro sia per vicinanza al calcio italiano che per stima ed affetto nei confronti di Marotta, colui che lo scelse dal Palermo prima di farlo approdare alla Juventus.