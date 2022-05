Verso Juve-Inter: le ultime su Bastoni

Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi ha parlato al termine della gara giocata con l’Empoli soffermandosi sia sulle condizioni di Bastoni che su tanto altro

Intervenuto ai microfoni al termine della partita con l’Empoli, Simone Inzaghi ha potuto soffermarsi sia sulla splendida prestazione offerta da parte della propria squadra che sulle condizioni di Alessandro Bastoni in vista della finale di Coppa Italia contro la Juventus.

Vince e convince l’Inter di Simone Inzaghi. Dopo un avvio di gara un po’ molle, i nerazzurri – dopo essere andati sotto di due reti tra l’altro – sono riusciti a riportare il match in parità prima ancora che terminasse la prima frazione di gara. Un chiaro segnale quello lanciato da parte degli attuali campioni d’Italia, i quali intendono provare a rincorrere sino all’ultima giornata di campionato. Da lì, le prime parole del tecnico piacentino, il quale ha potuto soffermarsi anche e soprattutto sulle condizioni di Alessandro Bastoni in vista dell’imminente finale di Coppa Italia contro la Juventus, in programma il prossimo 11 maggio allo stadio ‘Olimpico’ di Roma.

Inzaghi a fine gara: “Bastoni? Le ultime sensazioni sono buone. Valuteremo in questi giorni”

Dopo aver fatto un serio confronto dinanzi alla prestazione della propria squadra nella gara giocata contro l’Empoli, Simone Inzaghi è intervenuto a fine gara proprio per poter parlare in merito alle condizioni di Alessandro Bastoni. Ha esordito in questa maniera il tecnico piacentino: “Alessandro durante questi ultimi giorni ha lavorato sul campo. I medici dicono che le sensazioni sono buone, ma dal momento che ha avuto più di una semplice contrattura dovremo valutarlo di giorno in giorno”.