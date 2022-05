I dettagli dell’infortunio di Perisic: agente presente al ‘Meazza’

Perisic ha lasciato il campo in barella poco dopo il gol che ha sbloccato la gara contro la Sampdoria

A inizio ripresa Perisic ha sbloccato il match contro la Sampdoria, poco dopo il croato è stato costretto a lasciare il campo in barella a causa di un problema fisico, creando un po’ di apprensione.

L’esterno croato si è poi accomodato in panchina, ricevendo le prime cure dallo staff medico interista. Stando a ‘Dazn’ il numero 44 della squadra di Inzaghi ha rimediato una distrazione al gemello mediale della gamba destra. Previsti degli esami specifici nelle prossime ore per avere maggiori certezze circa l’entità del guaio fisico di Perisic, il cui agente – presente oggi al ‘Meazza’ – incontrerà in settimana Marotta e Ausilio con l’intento di cercare un accordo per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno.