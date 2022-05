Mkhitaryan all’Inter: a meno di un rilancio della Roma

Mkhitaryan e l’Inter vanno verso il sì. I nerazzurri a si portano avanti in questa trattativa e provano a convincere l’armeno

Ormai è soltanto questione di tempo per far sì che Henrikh Mkhitaryan possa arrivare a vestire una volta per tutte i colori nerazzurri. Difatti, l’Inter continua a restare insistentemente sulle sue tracce e si prepara all’assalto definitivo, sperando comunque dal canto proprio in un mancato rilancio della Roma di Josè Mourinho.

Salvo qualche offerta a rialzo dell’ultim’ora da parte della Roma quindi, Henrikh Mkhitaryan indosserà la casacca nerazzurra a partire dal prossimo anno e il primo a dirsi soddisfatto di tutto ciò, è proprio Simone Inzaghi. Proprio come scritto da Interlive.it qualche giorno fa, l’Inter si sente disposta a voler esaudire tutte quelle che sono le sue richieste e così facendo, l’armeno siglerebbe – assieme ai nerazzurri chiaramente – un biennale da 3,5 milioni più bonus a stagione (il tutto con un ulteriore incentivo alla firma che dovrebbe essere di circa 2 milioni di euro). A questo punto dunque – proprio come già ribadito più e più volte quindi – soltanto un rilancio da parte dei giallorossi – la cui offerta è comunque senz’alcun ombra di dubbio inferiore- potrebbe far saltare in sostanza l’operazione. Chiaro anche che la ‘Lupa’ può far affidamento anche sulla carta Mourinho, ma intanto, Marotta e i suoi, pur di non fari trovare impreparati pensano ad una valida alternativa, la quale potrebbe essere proprio Federico Bernardeschi.

Calciomercato Inter, i nerazzurri restano in attesa di Mkhitaryan e pensano a Bernardeschi come eventuale alternativa

Proprio come già sottolineato più e più volte da Interlive.it, il piano B ad Enrikh Mkhitaryan potrebbe essere proprio Federico Bernardeschi. L’ex Fiorentina, dopo essere stato cercato in passato proprio dall’Inter, fu poi rifiutato mesi fa dagli stessi nerazzurri per il semplice fatto che chiedeva tanto. Ora come ora però, una volta arrivati a questo punto quindi, la richiesta è senz’altro più bassa e dopo il mancato rinnovo con la Juventus, il classe ’94 pensa ad una nuova destinazione.