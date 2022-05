Il Chelsea può rilanciare: Lukaku contropartita per il big

Il Chelsea mette l’Inter alle strette e prova ad avere la meglio sui nerazzurri con uno scambio del tutto surreale

Se ne sta parlando moltissimo negli ultimi tempi a proposito dell’ipotetico affare che porterebbe eventualmente Romelu Lukaku a vestire nuovamente la maglia dell’Inter. Non a caso, il belga, reduce dalla sua insoddisfacente esperienza trascorsa a Londra, spinge per poter tornare a vestire una volta per tutte nerazzurro e questa cosa potrebbe dare il via a risvolti del tutto inaspettati.

L’avventura di Romelu Lukaku vissuta sin qui al Chelsea è stata pressochè deludente, al punto che l’ex Manchester United ha ora soltanto l’Inter nella sua testa e si direbbe pronto a far qualsiasi cosa pur di tornare a Milano. Addirittura, il belga, sarebbe disposto – eventualmente – a ridursi l’ingaggio pur di arrivare a vestire nuovamente la casacca nerazzurra. Dunque, Marotta e soci sono ora come ora aperti al ritorno del classe ’93, ma diventa necessario – nel caso – che ‘Big Rom’ accetti di arrivare a percepire i circa 7 milioni di euro netti a stagione (al momento ne guadagna 14 ). Resta altrettanto chiaro però il fatto che quest’operazione risulti a dir poco complicata e non è un caso che per far sì che tutto ciò accada, i ‘Blues’ debbano aprire al prestito secco del giocatore. Spunta ora però un nuovo ipotetico scenario, riguardante proprio Lautaro Martinez.

Calciomercato Inter, occhio all’affare Lautaro-Chelsea: ecco come il ‘Toro’ può arrivare a vestire la maglia dei ‘Blues’

Con il belga che apre sempre più – e di giorno in giorno – al suo ritorno all’Inter, il Chelsea potrebbe quindi pensare bene di arrivare ad offrire Romelu Lukaku come eventuale contropartita tecnica di Lautaro Martinez. Difatti, i ‘Blues’ sono sulle sue tracce da tempo e non è un caso che il club guidato da Tuchel nutra anche un profondo interesse verso Alessandro Bastoni. Il Chelsea dunque, lo tiene d’occhio come uno dei principali candidati per il post Rudiger ed essendo che, la ‘Beneamata’ sarà necessariamente chiamata a dover fare un altro grosso sacrificio in vista della prossima estate, vedremo quali scenari prenderanno vita.