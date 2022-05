Interlive | Ranocchia sceglie il Monza: in MLS per chiudere la carriera

L’avventura di Ranocchia all’Inter sta per chiudersi dopo undici anni e mezzo

A meno di clamorose sorprese a Ranocchia non verrà formulata alcuna offerta di rinnovo, dopo che è già stata fatta decadere l’opzione di prolungamento unilaterale del contratto. Le sue dichiarazioni dopo il match contro la Sampdoria hanno poi il sapore dell’addio, senza contare il desiderio di Inzaghi di avere dall’anno prossimo un centrale di riserva più affidabile.

Ranocchia ha già cominciato a guardarsi intorno, le informazioni in possesso di Interlive.it confermano la pista Monza. Il classe ’88 non vuole spostarsi troppo da Milano e per questo la squadra brianzola fresca di promozione in Serie A viene considerata la destinazione ideale. Allo stesso Stroppa farebbe poi comodo un centrale di esperienza per il debutto nel massimo campionato. L’agente dell’umbro, Tullio Tinti, vanta un rapporto trentennale con Adriano Galliani, non a caso l’affare risulta già ben indirizzato. In ottica chiusura di carriera, invece, sappiamo che Ranocchia non disdegnerebbe una avventura nella Major League Soccer statunitense: qualcosa è già stato abbozzato con un paio di squadre, in primis con l’Inter Miami. Il suo futuro prossimo dovrebbe però essere ancora in Serie A.