Interlive | Solo l’Inter per Dybala: conferme su Asllani

L’uscita di Sanchez, attraverso la risoluzione del contratto, permetterà all’Inter di chiudere l’operazione Dybala. L’albanese Asllani per il ruolo di vice Brozovic

Continuiamo a fare il nome di una sola squadra per il futuro di Paulo Dybala, cioè l’Inter. Nuove informazioni raccolte stamane da Interlive.it ribadiscono che quella nerazzurra è l’unica pista concreta, almeno per il momento, per l’argentino. Ma anche la destinazione preferita dell’ex Juventus, come svelatovi lo scorso 5 aprile.

Per inserire Dybala, che il suo grande estimatore Marotta ha in pugno da settimane, la società di viale della Liberazione dovrà come noto disfarsi di Alexis Sanchez. In tal senso attese novità a breve: anche in questo caso la strada è una sola, quella rappresentata dalla risoluzione del contratto (da 7 milioni netti e in scadenza nel 2023) più buonuscita.

Calciomercato Inter, conferme su Asllani: l’albanese il vice Brozovic

Passando al centrocampo, ieri a proposito dell’interesse per Schouten (che fin qui non ha avuto dei risvolti tangibili) abbiamo scritto che per il ruolo di vice Brozovic la priorità rimaneva Asllani dell’Empoli. Ciò è stato confermato nelle scorse ore da diverse fonti. Sfruttando gli ottimi rapporti con Corsi, l’Inter vorrebbe chiudere a stretto giro di posta per anticipare la concorrenza del Milan e soprattutto dei club inglesi.