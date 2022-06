Dalla scelta all’accordo a 7 milioni: Dybala-Inter presto sposi

Dybala sarà un giocatore dell’Inter: contratto da 7-7,5 milioni di euro a stagione

Dybala all’Inter, ci siamo. Il 5 aprile Interlive.it anticipò tutti parlando di scelta definitiva fatta dall’argentino, una scelta a tinte nerazzurre. Da lì in poi, sondaggi a parte di club stranieri, c’è stata solo l’Inter per l’argentino ‘scaricato’ dalla Juventus.

Ieri l’incontro in sede con l’agente Antun e gli intermediari dell’operazione, incontro che giunge alla fine di un percorso ben scandito fatto di contatti, telefonate e discussioni che avevano un unico obiettivo: portare Dybala all’Inter. Marotta il deus ex machina, ha voluto con forza riprendersi il suo ‘pupillo’ a cui i nerazzurri garantiscono centralità nel progetto tecnico di Simone Inzaghi. Ora manca solo l’ultimo via libera, ma è tutto apparecchiato e non certo da ieri: il classe ’93 di Rosario firmerà un contratto di tre anni più opzione per un quarto, a fronte di uno stipendio annuo bonus inclusi sui 7 milioni di euro bonus inclusi.