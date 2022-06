Scelto il sostituto di Skriniar: ecco come stanno le cose

By

Il Paris Saint-Germain fa sul serio per Milan Skriniar il cui contratto con l’Inter scade a giugno del prossimo anno

Il Psg vuole Skriniar e nei prossimi giorni se non ore capiremo fino a che punto si spingerà per strapparlo all’Inter, la quale potrebbe partire da una valutazione di circa 60 milioni di euro.

Per alcuni media mainstream i nerazzurri hanno già individuato il sostituto dello slovacco, atteso oggi a Milano per nuovi esami circa l’infortunio muscolare rimediato in Nazionale: trattasi di Nikola Milenkovic, anche lui in scadenza fra un anno. La Fiorentina lo valuterebbe non meno di 15 milioni di euro, sul serbo ci sono anche club di Premier League ma ovviamente lui darebbe la precedenza all’Inter. Per quel che ne sappiamo noi, comunque, Milenkovic potrebbe arrivare anche con la permanenza di Skriniar, che come Bastoni intende rimanere a Milano rinnovando il contratto. Questo perché Inzaghi ha chiesto un’alternativa di valore al terzetto titolare, si spiega così l’addio a Ranocchia. In tal senso risulta un ritorno di fiamma per Smalling della Roma.

Calciomercato Inter, Milenkovic non esclude Bremer: il brasiliano è destinato a diventare nerazzurro

Di sicuro il 24enne di Belgrado, in passato nel mirino pure di Juventus e Milan, non è alternativo a Bremer, destinato a trasferirsi in nerazzurro appena Marotta e soci avranno portato a termine qualche cessione.