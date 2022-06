Manchester United contro Chelsea per Dumfries: conferme sulla richiesta Inter

Il Manchester United insidia il Chelsea per Dumfries. E’ rincorsa a due per il laterale olandese ma l’Inter non intende scendere a compromessi

Uno dei maggiori uomini di mercato in casa Inter, è senz’alcun ombra di dubbio Denzel Dumfries, in quanto, l’olandese, dopo aver disputato una stagione più che positiva, ha da lì dunque attirato l’attenzione di numerosi club europei su di sè.

Ben 5 gol e addirittura 7 assist messi al servizio della propria squadra, i quali hanno indubbiamente contribuito ai successi raccolti dai nerazzurri durante tutto l’arco di questa stagione. Da qui poi, con un totale di 45 presenze complessive, l’ormai ex esterno del Psv, è riuscito ad attirare su di sè il forte interesse da parte di numerosi club di Premier League. E’ perciò rincorsa a due, tra Chelsea e Manchester United per Denzel Dumfries, a tal punto che, i ‘Blues’ vorrebbero che la ‘Beneamata’, arrivasse al punto di inserire il classe ’96 nella trattativa per Romelu Lukaku – cosa che al momento l’Inter non pensa minimamente se non in una trattativa semmai a parte – e da qui ora emergono nuovi dettagli.

Calciomercato Inter, nuove conferme sulla situazione Dumfries: nel frattempo United e Chelsea ci provano

In tutto ciò quindi, anche i ‘Red Devils’ – e a maggior ragione Ten Hag – desidererebbero avere con sè Denzel Dumfries – al proprio fianco – durante la prossima stagione. Ma, nel frattempo, stando anche a quanto raccolto da Interlive.it, il Manchester United – al momento – ha maggiori problematiche alla quale dover pensare; per esempio, quella di chiudere quanto prima per un centrocampista. Difatti, Joel Glazer e soci, starebbero lavorando anche e soprattutto sul piano delle entrate, in quanto vogliono puntare a chiudere per Frenkie De Jong dal Barcellona. Nel frattempo, in tutto questo, anche ‘La Gazzetta dello Sport’ conferma la notizia riportata dalla nostra stessa redazione nello scorso 23 maggio. Dunque, viene notevolmente appurato il fatto che l’Inter non intende scendere al di sotto dei 50 milioni per l’olandese, in modo tale da poterne ottenere – nel caso – quantomeno 40.