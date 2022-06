Rilancio Psg per Skriniar: conferme totali sul Chelsea

Skriniar non vuole lasciare l’Inter ma la sua cessione si fa sempre più probabile. Ecco la situazione

Come scritto da Interlive.it, ballano 15-20 milioni tra Psg e Inter per quanto riguarda Milan Skriniar. L’offerta da 50 milioni, 47 più 3 di bonus è stata respinta così come quella da 50 più contropartite. I nerazzurri vogliono solo cash, non meno di 65-70 milioni di euro.

Skriniar vuole restare, con lui c’è una bozza di accordo per il rinnovo fino al 2026 ma per esigenze di cassa la società targata Suning è di fatto costretta a privarsi di almeno un big. E ad oggi l’indiziato numero uno è proprio lo slovacco. A breve è atteso il rilancio dei francesi, con una proposta magari in linea con le richieste del club di viale della Liberazione.

Calciomercato Inter, tutto confermato: anche il Chelsea punta Skriniar

L’operazione può chiudersi ‘alla Hakimi’, ma attenzione al Chelsea come scritto in queste ore dai media mainstream a conferma di quanto scritto da Interlive.it lo scorso 11 giugno. L’ex Sampdoria piace molto ai ‘Blues’, a caccia di due-tre difensori e coi quali l’Inter sta cercando una quadra definitiva su Lukaku. Gli inglesi sono forti pure su Dumfries.