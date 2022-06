Accordo a un passo per Pinamonti: i dettagli

Andrea Pinamonti è reduce da una stagione importante all’Empoli, dove ora potrebbe trasferirsi Satriano nell’ambito dell’affare Asllani

C’è la fila per Andrea Pinamonti, reduce da un’annata importante all’Empoli dove potrebbe ora approdare Satriano in prestito nell’ambito dell’operazione Asllani.

Fiorentina, Torino, club stranieri ma soprattutto il Monza per il classe ’99 di Cles. Come scritto da Interlive.it, è in corso una trattativa serrata tra l’Inter e il club di Berlusconi neopromosso in Serie A per Pirola (i brianzoli vogliono pagare meno dei 7 milioni pattuiti per il riscatto), Sensi (piace anche alla Fiorentina) e appunto Pinamonti. Stando alle ultime indiscrezioni, per quest’ultimo l’accordo è a un passo sulla base di 15 milioni di euro. L’Inter ne vorrebbe 20 ma può scendere alla soglia dei 15. Galliani deve/dovrà però convincere il bomber, intenzionato ad aspettare offerte di squadre più prestigiose.