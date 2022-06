Interlive | Skriniar pronto all’addio: l’offerta del Psg

L’accordo tra Inter e Psg per Skriniar è vicino. L’operazione può andare in porto entro la fine di questo mese di giugno

Inter e Psg non sono così lontani da un accordo per Skriniar. L’ultimo rilancio dei francesi ha toccato quota 65 milioni più bonus, per un totale prossimo ai 70. Che è la cifra, bonus esclusi, che i nerazzurri puntano a incassare dalla vendita dello slovacco.

Il neo Ds dei parigini Campos è deciso a mettere le mani sul cartellino di Skriniar, profilo seguito a lungo già dall’ex dirigente Leonardo, un anno fa tra i protagonisti dell’affare Hakimi. Stando a quanto raccolto da Interlive.it, Campos ha proposto a Skriniar il doppio dell’attuale stipendio (3 milioni) in nerazzurro, ovvero 6 milioni di euro netti con l’aggiunta di corposi premi.

Il classe ’95 vuole restare a Milano, con l’Inter c’è già una bozza di rinnovo sui 4,5-5 milioni a stagione del contratto in scadenza fra un anno, ma se l’Inter dovesse raggiungere un’intesa col Psg, l’ex Samp non si metterebbe di traverso facendo le valigie per Parigi. L’operazione dovrebbe andare in porto entro la fine di questo mese di giugno, non a caso l’Inter sta programmando l’assalto a Bremer.