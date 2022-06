Un’altra ‘sconfitta’ per Conte: ha scelto l’Inter

Lautaro Martinez è sempre più al centro del mondo Inter. Spesso non sono mancate voci di mercato sul ‘Toro’ che però è fulcro inamovibile della squadra del presente ed anche del futuro

Il mercato dell’Inter spesso viene associato direttamente alle uscite, alla luce delle necessità del club di fare anche cassa con eventuali cessioni illustri. In questo senso negli ultimi tempi si parla tanto di Milan Skriniar e di un eventuale addio, mentre qualche tempo fa nel mirino delle big estere sembrava esserci finito Alessandro Bastoni. Il forte difensore italiano però rimarrà certamente all’Inter, come ribadito a più riprese anche dall’agente Tullio Tinti.

Rimane quindi a bocca asciutta in particolare il suo ex mentore Antonio Conte, che lo ha lanciato definitivamente ai tempi dell’Inter, e che lo avrebbe desiderato anche nella sua attuale avventura al Tottenham. Dopo il ‘no’ per Bastoni, il tecnico salentino dovrebbe rimanere col cerino in mano anche per ciò che concerne Lautaro Martinez, perno inamovibile delle strategie interiste.

Calciomercato Inter, non solo Bastoni: anche Lautaro pronto a dire ‘no’ a Conte

Lautaro Martinez è reduce da un’annata a dir poco stellare tra club e nazionale, con statistiche personali in grande ascesa e la sola ‘macchia’ del mancato scudetto su 12 mesi da incorniciare. Un rendimento da top player assoluto il suo, che fortifica la scelta dell’Inter di puntare per presente e futuro ancora su di lui, al netto del vociare del mercato.

Dopo Bastoni anche Lautaro è infatti pronto a dire no ad un possibile assalto da parte del Tottenham di Antonio Conte. Il toro argentino vuole restare all’Inter a meno di un’offerta folle da un top club ma di primissimo pelo.