Interlive | Stretta finale per Skriniar al Psg: le ultime

Skriniar sempre più vicino al Paris Saint-Germain. L’Inter investirà una parte dei soldi per il cartellino di Bremer, col quale ha da tempo un accordo

Secondo le informazioni di Interlive.it, la trattativa tra Inter e Paris Saint-Germain per il cartellino di Skriniar sta per giungere alla stretta finale, a un punto di svolta. Si lavora, in sostanza, a un’intesa definitiva. L’ultimo rilancio di Campos e soci, 65 milioni più bonus, ancora non è bastato per il sì dei nerazzurri che contano di chiudere a 70 milioni complessivi, con magari pochi bonus e quasi tutti facilmente raggiungibili.

Skriniar è pronto a legarsi al PSG con un contratto da 6 milioni netti a stagione più ricchi bonus. Al di là delle dichiarazioni ufficiali, Marotta e Ausilio hanno fretta di chiudere anche per portare a termine l’operazione Bremer col Torino. Vediamo se la cessione dello slovacco arriverà entro la fine di questo mese di giugno, è reale l’interesse anche del Chelsea come abbiamo scritto l’11 giugno, ma i transalpini sono nettamente avanti.