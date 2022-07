Da Sensi a Lazaro: un ‘tesoretto’ impossibile per l’Inter

Da Sensi a Lazaro fino ad arrivare a Pinamonti. Il punto sul mercato dell’Inter e cosa filtra in merito a quel famoso ‘tesoretto’

Se c’è qualcosa che, nell’ultimo arco di tempo, non ha particolarmente favorito del tutto l’Inter, questa cosa è stata proprio il fattore economico, in quanto, i nerazzurri, pur di rientrare man mano nel cosiddetto ‘fair play finanziario’, hanno dovuto necessariamente far fronte alla cessione di qualche big negli ultimi tempi.

Da qui, viene doveroso citare quelle che sono state le cessioni riguardanti Hakimi e Lukaku (quest’ultimo rientrato ora come ora alla base grazie ad una serie di circostante del tutto favorevoli) o addirittura, quella in merito all’operazione Skriniar; il quale si avvicina ormai sempre più – e di giorno in giorno – al Psg. Nonostante questo, negli ultimi tempi, si era parecchio sentito parlare di un’importante ‘tesoretto’ da parte dell’Inter; seppur un po’ troppo complicato – bisogna riconoscere – al momento. Da qui infatti, i nerazzurri, avrebbero riscontrato evidenti difficoltà nel riuscire a vendere numerosi componenti della propria rosa e tra questi, rientrano anche e soprattutto i nomi di Stefano Sensi e Valentino Lazaro.

L’Inter e quel famoso ‘tesoretto’ da 40 milioni di euro, si va da Sensi a Lazaro: fino ad arrivare a Dalbert

Una delle strategie di mercato, alla quale l’Inter avrebbe voluto provare a far fronte durante gli ultimi tempi, era sicuramente quella riguardante le cessioni da parte di: Stefano Sensi (oramai approdato al Monza via prestito) Valentino Lazaro e Dalbert Henrique in primis. Una mossa alquanto improbabile e più che difficoltosa, in quanto, viene doveroso ammettere che, la ‘Beneamata’ ha riscontrato evidenti difficoltà nel riuscire a vendere gran parte di questi giocatori. Pensiamo per esempio ai numerosi infortuni al quale il classe ’95 è andato in contro, oppure alle deludenti stagioni dalle quali sono reduci entrambi i terzini di attuale proprietà nerazzurra. Nonostante questo, i vice campioni d’Italia andranno comunque incontro ad alcuni incassi (vedasi i casi riguardanti Pinamonti e Pirola). Nonostante il primo vada – di giorno in giorno – sempre più spedito verso l’Atalanta (ed il secondo verso la Salernitana a titolo definitivo) in tanti lasceranno Appiano Gentile durante quest’estate; tra questi, ci sono anche e soprattutto: Sebastiano Esposito (ormai praticamente diretto verso l’Anderlecht) Martìn Satriano – per lui si parla dell’ipotesi Empoli in prestito- e per ultimo, c’è proprio l’ex terzino del Cagliari, il quale ha il contratto in scadenza nel prossimo 2023 e così facendo, andrà necessariamente via a titolo definitivo.