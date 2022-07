Inter, UFFICIALE il passaggio di Satriano all’Empoli: la nota del club

Ufficiale il passaggio di Satriano all’Empoli a titolo temporaneo. Ecco la nota ufficiale da parte del club toscano

Reduce dall’aver svolto le proprie visite mediche di rito ed aver ottenuto di conseguenza l’idoneità sportiva nella giornata di oggi, Martìn Satriano è ufficialmente ora un nuovo giocatore dell’Empoli.

Da qui, durante questi ultimi minuti infatti, il club toscano ha prontamente provveduto a pubblicare sul proprio profilo Instagram – e non solo – la foto che ritrae appieno il classe ’01 Martìn Satriano. Così facendo dunque, l’intera dirigenza dell’Empoli, ha da subito dato nota di quello che è l’annuncio del suo nuovo attaccante; acquisito – ora come ora – a titolo temporaneo (e rientrante di conseguenza anche lui nell’affare Asllani). Di seguito, il comunicato ufficiale da parte del club.

Calciomercato Inter, ufficiale il passaggio di Satriano all’Empoli: la nota da parte del club

“Empoli Football Club comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dall’FC Internazionale Milano il diritto alle prestazioni sportive di Martín Satriano.

Martín Adrián Satriano Costa è un attaccante di nazionalità uruguaiana e italiana nato a Montevideo il 20 febbraio 2001. Cresciuto nel settore giovanile del Nacional passa all’Inter a gennaio 2020. Con la Primavera dei nerazzurri fa esordio in campionato e in Youth League. Nella stagione dopo, sempre in Primavera, Satriano segna 14 gol in 30 gare. Nel campionato successivo arriva l’esordio in Serie A contro il Genoa; poi Satriano scenderà in campo in altre tre occasioni prima di andare in prestito al Brest a gennaio di quest’anno: in Ligue 1 realizza 4 reti in 15 presenze”.