Annuncio UFFICIALE dell’Inter: Bellanova è nerazzurro

Bellanova approda all’Inter dopo l’ottima stagione al Cagliari. Il terzino classe 2000 è cresciuto nelle giovanili del Milan e vanta un’esperienza in Francia, al Bordeaux

Dopo aver depositato il contratto in Lega, l’Inter ufficializza sui suoi canali l’arrivo di Raoul Bellanova. Il terzino classe 2000, reduce da un’ottima stagione al Cagliari, approda in nerazzurro con la formula del prestito più diritto di riscatto.

“Raoul va veloce. Ha imparato a farlo fin da bambino, quando esprimeva tutta la sua voglia di giocare a pallone correndo più forte degli altri”, recita l’intro della nota ufficiale dell’Inter. Bellanova si è presentato stamane al raduno in quel di Appiano Gentile. Oltre a lui, gli altri acquisti Onana, Mkhitaryan e Asllani.

Calciomercato, UFFICIALE Bellanova: “L’Inter nel sangue”

“L’Inter nel sangue, ma il destino gli disegna una strada con altri colori: Bellanova all’età di sei anni entra nel settore giovanile del Milan – aggiunge il comunicato del club di viale della Liberazione – Ci resta per 13 stagioni, spesso confrontandosi con avversari più grandi di lui. Questo perché il suo strapotere fisico lo porta a dominare. Su e giù lungo la fascia, da sempre, sostenuto da papà, il suo tifoso numero uno”.

Bellanova è stato a lungo un obiettivo della Juventus, ma alla fine l’ha spuntata l’Inter del quale, da ragazzino, il 22enne era gran tifoso, in prestito più opzione d’acquisto per un totale di circa 10 milioni di euro. Partirà come vice Dumfries, anche se Inzaghi potrebbe impiegarlo pure a sinistra, in alternativa a Gosens.