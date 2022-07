Dall’Inter al Paris Saint-Germain: quando l’addio di Skriniar

La telenovela Skriniar sta per giungere alla fine, con l’Inter pronta poi a chiuderne un’altra: quella che ha protagonista Gleison Bremer

Skriniar al Paris Saint-Germain, ci siamo quasi. Come scritto ieri da Interlive.it, c’è la voglia di entrambi i club di venirsi incontro e dunque di porre fine a quella che è diventata a tutti gli effetti una telenovela di mercato. In Francia scrivono che il club transalpino intende chiudere la questione entro il weekend, prima della partenza per la tournée in Giappone.

Anche Marotta e soci hanno fretta, perché in qualche modo la cessione di Skriniar è legata all’acquisto di Gleison Bremer. Per il centrale granata, con cui i nerazzurri hanno da tempo un accordo, filtra ottimismo ma appunto l’Inter deve prima risolvere una volta per tutte la pratica relativa allo slovacco per affondare il colpo in casa Torino. Necessario anche che Cairo abbassi le sue pretese, in sostanza la richiesta di 40 milioni. La società targata Suning non vuole andare oltre i 30 milioni ed è disposta a inserire nell’affare il cartellino del baby Casadei, a patto che le venga garantita una ‘ricompra’.

Calciomercato Inter, Bremer e i nuovi rumors sulla Juventus

Nelle ultime ore sono rispuntate fuori nuove voci riguardo un possibile tentativo della Juventus per Bremer con la cessione di de Ligt al Bayern, ma va detto che fin qui il difensore brasiliano ha respinto tutte le avances degli altri club perché vuole solo e soltanto l’Inter che gli garantisce un quinquennale da circa 3 milioni di euro netti a stagione e un ruolo da assoluto protagonista, per di più nell’amata difesa a tre.