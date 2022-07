Scadenza vicina e idea di scambio: de Vrij per un nuovo centrocampista

Il Napoli potrebbe guardare in casa Inter per sostituire il partente Kalidou Koulibaly finito al Chelsea, ma gli intermediari potrebbero avanzare un’idea di scambio

Sono tanti i movimenti che stanno vedendo protagonisti i difensori top della Serie A in questi giorni. Dal caso de Ligt alla Juventus, passando per l’approdo di Kalidou Koulibaly dal Napoli al Chelsea, fino alla questione Skriniar all’Inter. I centrali infatti stanno muovendo il mercato a suon di milioni e proprio un altro difensore dei nerazzurri potrebbe divenire protagonista di un altro intreccio, esattamente con quel Napoli orfano del suo miglior calciatore difensivo emigrato nella Londra dei ‘Blues’.

Si tratta di Stefan de Vrij che oltre al sudcoreano Kim Min-jae, Diallo e a Francesco Acerbi, è finito nel novero degli eventuali eredi di Koulibaly. Spalletti, che lo ha già allenato, lo vuole come centrale affidabile e di qualità, quello in grado di garantirgli un certo standard di rendimento.

Calciomercato Inter, Fabian Ruiz e de Vrij per accontentare tutti: idea di scambio

L’allenatore del Napoli ha già avuto de Vrij alle sue dipendenze durante la sua avventura in nerazzurra, e potrebbe essere per lui un porto sicuro. L’olandese è peraltro in scadenza a giugno 2023, esattamente come il centrocampista partenopeo Fabian Ruiz, che potrebbe rivelarsi una pedina in un maxi intreccio. Alcuni intermediari potrebbero infatti andare a proporre un’idea di scambio tra i due calciatori alla luce delle rispettive scadenze.

Il Napoli però difficilmente scambierebbe un 26enne come Ruiz per un 30enne come de Vrij, senza contare gli ostacoli relativi all’ingaggio dell’olandese con la disponibilità di De Laurentiis ad investire su uno stipendio superiore ai 4 milioni netti che appare complessa considerando l’età. Inoltre potrebbe esserci anche differenza sulla valutazione dei due cartellini.