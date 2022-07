Vento pro-Juve ma oggi l’Inter vuole prendere Bremer: le ultime

Oggi giornata decisiva per l’approdo all’Inter di Gleison Bremer. Insidia Juventus, ma i nerazzurri fanno leva sul sì del difensore e sull’intermediario Busardò

Il vento mediatico è tutto pro Juventus, che nella serata di ieri ha ceduto de Ligt al Bayern, ma l’Inter conta di chiudere per Bremer già nella giornata di oggi.

Proprio in giornata è previsto un vertice tra la dirigenza interista, quella del Torino e l’agente/intermediario Busardò fin qui fattore ‘chiave’ per il passaggio del brasiliano alla corte di Inzaghi. Bremer ha scelto l’Inter da tempo e con l’Inter ha un accordo, per questo a meno di clamorosi colpi di scena il suo futuro sarà a tinte nerazzurre.

Agenzia che cura gli interessi di #Bremer farà di tutto, per una questione anche di rapporti (è al lavoro pure per #Skriniar–#Psg), per completare il trasferimento all’#Inter. Ore decisive. @interliveit https://t.co/ggT3uvEDUK — Raffaele Amato (@RaffaeleAmato14) July 18, 2022

#Bremer: parti al lavoro per trovare accordo definitivo #InterTorino entro la prossima settimana https://t.co/n6CmKvCUeq — Raffaele Amato (@RaffaeleAmato14) July 15, 2022

L’operazione dovrebbe chiudersi sui 30-35 milioni di euro, bonus inclusi, mentre per il centrale è pronto un contratto da 3 milioni di euro netti a stagione.

Calciomercato Inter, Inzaghi spinge per Bremer. Casadei nell’affare

Tutto si deciderà nel summit di oggi, a quanto pare in programma alle 14. Marotta e Ausilio vogliono definire una volta per tutte l’operazione, consegnando a Inzaghi il difensore che attende ormai da settimane. “Ho dei dirigenti bravissimi che stanno lavorando, abbiamo un difensore in meno e c’è in corso una trattativa importante. Sto pressando per la buona riuscita”, ha detto il tecnico dopo l’amichevole col Monaco finita 2-2.

Al Torino potrebbe finire in aggiunta il cartellino di Casadei, uno dei migliori prospetti della Primavera di Chivu. Il club targato Suning vorrebbe però ‘garantirsi’ un diritto di riacquisto in modo da non perdere del tutto il controllo del cartellino.