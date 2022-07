Interlive | Psg torna alla carica per Skriniar: l’Inter ha il ‘problema’ sostituto

Il Psg ripartito all’assalto di Skriniar col quale ha da tempo un accordo. Domani nessun incontro fisico, ma i contatti tra le parti sono sempre più fitti

Stando alle informazioni raccolte da Interlive.it, negli ultimi giorni il Psg ha riaffondato il colpo per Milan Skriniar. Dopo Mukiele, che evidentemente non ‘risolveva’ il problema difensore di destra della linea a tre della squadra di Galtier, il club transalpino è dunque tornato alla carica avvicinandosi alle richieste nerazzurre.

Noi sapevamo e abbiamo scritto che l’Inter, dopo la ‘beffa’ per Bremer, aveva alzato un muro per Skriniar. Non che lo avesse tolto dal mercato, ma che il prezzo fosse salito a una cifra superiore ai 65/70 milioni. L’offerta ‘fuori portata’ è però nelle possibilità del Psg, ora – come appreso ulteriormente da Interlive – c’è per l’Inter il problema del sostituto (all’altezza) dopo che appunto è saltato il ‘piano’ rappresentato da Bremer. Milenkovic sarebbe un downgrade, piace Akanji del Dortmund. La dirigenza è bloccata su questo fronte, ma al contempo continua a trattare con quella parigina. Chi è vicino al Paris Saint-Germain dà addirittura per certo l’arrivo dello slovacco all’ombra della Tour Eiffel.

Calciomercato Inter, domani nessun incontro (fisico) col Psg per Skriniar

Come raccolto da Calciomercato.it, intanto, domani non risulta incontro fisico tra gli uomini mercato interisti e quelli del Psg, tuttavia i colloqui tra le parti sono sempre più fitti. Sullo sfondo il Chelsea, che da tempo stima Skriniar che però ha già un accordo con la società dell’emiro.