Un altro difensore sulla scia di Bastoni: l’osservato speciale per il 2023

L’Inter guarda con grande attenzione anche al futuro. Il campionato di Serie A potrebbe offrire spunti interessanti e i nerazzurri potrebbero mettere gli occhi su un giovane difensore

Attenzione sempre al massimo per l‘Inter che si guarda intorno sia per il presente che per il futuro. La rosa di Simone Inzaghi si è andata via via completando già con la prima fase di questo calciomercato estivo, e al netto di cessioni illustri il grosso è comunque fatto in entrata. Per il futuro però Marotta e soci tengono gli occhi aperti, osservando le possibili occasioni e i giovani più interessanti anche della Serie A come fatto quest’anno con Asllani arrivato dall’Empoli.

L’Inter, che sta lavorando alacremente anche in uscita, tiene quindi aperta ogni porta, non solo per questa annata ma anche per il 2023. In questo senso il mercato dei giovani continua a stuzzicare la società di Suning, con particolare riferimento alla difesa, su un calciatore che potrebbe seguire le orme di Bastoni.

Calciomercato Inter, Scalvini osservato speciale: un altro giovane da tenere d’occhio

In vista dell’annata ormai alle porte Giorgio Scalvini potrebbe essere un osservato in ottica 2023. Il giovanissimo centrale dell’Atalanta potrebbe essere maggiormente responsabilizzato da Gasperini dopo aver già assaggiato lampi di Serie A nell’ultima annata. Il ragazzo classe 2003 potrebbe dimostrare i suoi margini di crescita in una difesa a tre come quella dei bergamaschi, andando ad inserire anche un piccolo bagaglio di esperienza agli albori di una carriera che si preannuncia intrigante.

Scalvini ha peraltro la stessa procura di Bastoni e Darmian e chissà che non possa fare lo stesso salto del centrale in maglia numero 95 dell’Inter. I nerazzurri inoltre si preparano anche a chiudere la cessione di Andrea Pinamonti proprio con l’Atalanta, sottolineando gli ottimi rapporti tra i club.