Interlive | Sanchez-Inter: manca ancora l’accordo sulla buonuscita

L’Inter sta trattando con l’agente di Sanchez la risoluzione con buonuscita. Felicevich tratta al contempo con il Marsiglia, la probabile nuova destinazione del cileno

Stando a quanto raccolto da Interlive.it, l’incontro tra l’agente di Sanchez e il club nerazzurro non ha portato a un accordo riguardo la buonuscita, pur registrando dei passi in avanti.

Sanchez risolverà il contratto con l’Inter in scadenza a giugno 2023, tuttavia al momento non c’è intesa sulla cifra che dovrà intascare per fare le valigie con un anno di anticipo.

Poco fa video-call tra Inter e Felicevich. Fatti dei passi in avanti ma ancora non c’è accordo per la buonuscita di Sanchez. Da trovare anche quello con il Marsiglia. @interliveit — Raffaele Amato (@RaffaeleAmato14) August 3, 2022

Un accordo va ancora trovato anche col Marsiglia, la probabile nuova destinazione del classe ’88 fuori dai piani di Inzaghi. La società di Suning conta di chiudere la pratica a breve, magari già entro questa settimana. Come accaduto con Vidal, Felicevich giungerà poi in sede (con Sanchez al seguito) ad intesa raggiunta, per le firme.