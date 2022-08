L’Inter e Acerbi last-minute: conferme alla notizia di Interlive

Acerbi è fuori dal progetto Sarri e Lotito è disposto a cederlo in prestito. Il suo nome può prendere quota nel rush finale di questo calciomercato estivo

‘Sky Sport’ e il ‘Corriere dello Sport’ confermano quanto scritto da Interlive.it due giorni fa, ovvero che l’Inter tiene in considerazione Acerbi come ‘occasione’ last-minute o quasi per completare la difesa, ancora priva del sostituto di Andrea Ranocchia.

Senza l’uscita di Skriniar, ma anche in caso di cessione dello slovacco il difensore lombardo ai margini della Lazio potrebbe approdare alla Pinetina ricongiungendosi con Simone Inzaghi, del quale era uno dei ‘fedelissimi’ durante l’avventura sulla panchina biancoceleste dell’attuale tecnico interista.

L’Inter apprezza molto Akanji del Borussia Dortmund, anche lui ‘fuori rosa’ come Acerbi, ma non dispone delle risorse economiche per portarlo a Milano. In più c’è il fattore ingaggio, circa 3 milioni netti per una riserva/alternativa vengono giudicati eccessivi. Diverso il discorso con la partenza di Skriniar, con l’elvetico in scadenza fra un anno che diventerebbe immediatamente il favorito per l’eredità dell’ex Samp.

Calciomercato Inter, Acerbi in prestito. E la Lazio può contribuire al pagamento dello stipendio

Acerbi guadagna invece circa 2 milioni, con la Lazio che però può contribuire al pagamento di una parte dello stipendio oltre a cedere il classe ’88 in prestito secco. Il 34enne non fa impazzire i dirigenti, mentre ovviamente è molto apprezzato da Inzaghi.