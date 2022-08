D’Ambrosio salta Lecce-Inter: ecco perché

D’Ambrosio out contro il Lecce. I motivi che ci sono dietro alla scelta fatta da parte di Inzaghi

Dopo aver disputato un intero precampionato, Danilo D’Ambrosio, nella gara di domani contro il Lecce, non ci sarà a causa di un problema accusato ad inizio settimana.

Diciamo questo perché, dopo essersela vista dal 1′ contro: Lugano, Monaco ed infine Olympique Lione durante questo precampionato, Danilo D’Ambrosio, a causa di un affaticamento muscolare accusato nella giornata di martedì, non prenderà parte alla trasferta di Lecce. Una mossa più che comprensibile e nonostante il centrale ‘made in Italy’ – adattato perfettamente nel ruolo di braccetto a destra da Inzaghi – sarà il solo assente nella gara di domani, tutto ciò che occorre, è soltanto un po’ di chiarezza.

Lecce-Inter: Inzaghi riserva D’Ambrosio invece di ‘gettarlo nella mischia’: il motivo

Dopo aver preso atto di quello che è stato l’affaticamento accusato dal classe ’88 ad inizio settimana, Simone Inzaghi ha così deciso di non rischiare minimamente Danilo D’Ambrosio per la gara di domani – in programma alle ore 20:45 allo stadio ‘Via del Mare’ contro il Lecce – in modo tale da permettergli di recuperare nella tranquillità più assoluta. Arruolabili invece sia Stefan de Vrij – il quale partirà senz’alcun dubbio dal 1′ – che Marcelo Brozovic.