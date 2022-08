Pastorello-Inter, incontro interlocutorio: “Sono stati onesti”

Summit di un paio d’ore in sede Inter tra la dirigenza nerazzurra e Federico Pastorello, agente di Francesco Acerbi. Le ultime

Pastorello è stato circa due ore nella sede dell’Inter. Come raccolto da Interlive.it, però, l’incontro è stato solo interlocutorio: nessun accordo, nessuna fumata bianca anche se i nerazzurri hanno di fatto in pugno il centrale ai margini della Lazio.

Con #Pastorello incontro interlocutorio. Acerbi rimane la soluzione più semplice e più gradita a Inzaghi. @interliveit — Raffaele Amato (@RaffaeleAmato14) August 23, 2022

“E’ noto che l’Inter cerchi un difensore – ha detto proprio Pastorello ai cronisti presenti dopo dopo il lungo summit con la dirigenza interista – Sono stati onesti a confermare che ci sono altre piste. Abbiamo fatto un passo avanti perché la Lazio ha aperto al prestito. Se dovesse andare via, l’Inter sarebbe una delle mete preferite”.

#Pastorello: “È noto che l’#Inter cerchi un difensore. Sono stati onesti a confermare che ci sono altre piste. Abbiamo fatto un passo avanti perché la #Lazio ha aperto al prestito. Se dovesse andare via, l’Inter sarebbe una delle mete preferite” @calciomercatoit — Martin Sartorio (@MartinSa1988) August 23, 2022

Calciomercato Inter, Acerbi soluzione in extremis: Busardò al lavoro per Chalobah

Pastorello ha parlato espressamente dell’esistenza, come gli ha detto l’Inter, di altre piste che hanno la priorità rispetto ad Acerbi, la soluzione senz’altro più semplice e gradita a Inzaghi. Tra queste ha preso il sopravvento quella rappresentata da Chalobah, giovane difensore inglese che non sta trovando spazio nel Chelsea. Come scritto stamane da Interlive.it, l’intermediario Busardò è al lavoro per cercare di convincere i londinesi ad aprire al prestito con diritto di riscatto.