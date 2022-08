Addio Skriniar, il Psg punta un altro nerazzurro: 10 milioni

Psg e Skriniar ancora distanti. I parigini incominciano perciò a mettere gli occhi su un altro nerazzurro

Dopo aver compiuto una campagna acquisti che non capita tutti i giorni – e che potrebbe benissimo non essere finita qui tra l’altro – il Psg guarda già al futuro e pensa a come rendere ancor più competitiva la propria rosa di quanto non lo sia già.

Diciamo questo perché, dopo aver portato a termine gli acquisti di: Mukiele, Vitinha e Renato Sanches – e dopo aver tartassato l’Inter pur di provare ad arrivare a Skriniar tra l’altro – il Psg, resta ancora sulle tracce di qualche altro giocatore pur di arrivare a completare il proprio pacchetto difensivo. In tal senso, oltre ai nomi che sono già circolati nel recente passato, resta da dover porre anche la dovuta attenzione su Stefan de Vrij, in quanto, gli stessi parigini, potrebbero presto – nel caso – arrivare a mettere definitivamente le mani sull’attuale difensore nerazzurro.

Calciomercato Inter, il Psg mette de Vrij nel mirino: la situazione

Difatti, dopo che l’affare riguardante Milan Skriniar non ha ancora portato a nulla di concreto – perlomeno al momento – il Psg potrebbe presto tornare alla carica all’interno della sede nerazzurra. Da qui infatti, stando a quanto riportato da ‘MediaFoot’, gli stessi parigini avrebbero addirittura già avviato i primi colloqui con l’entourage di Stefan de Vrij pur di provare ad arrivare al giocatore. Un’ipotesi che necessita comunque di essere tenuta in considerazione, in quanto, il Psg – nel caso in cui non dovesse riuscire ad ingaggiare Skriniar – potrebbe arrivare ad offrire non più di una decina di milioni di euro per l’ex centrale della Lazio (visto che si trova anche in scadenza di contratto).