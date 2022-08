Skriniar, non è finita: il Psg ‘minaccia’ l’Inter

Il Psg non avrebbe mollato del tutto la presa su Skriniar, quando alla chiusura del calciomercato manca solo una settimana. La ‘minaccia’ all’Inter

Skriniar-Psg, secondo ‘L’Equipe’ la telenovela non è ancora finita nonostante alla chiusura del calciomercato estivo manchino appena sette giorni. Il quotidiano francese parla di un rilancio dei parigini a 60 milioni più un giocatore, un rilancio che non trova conferme qui in Italia. Del resto i nerazzurri hanno già fatto sapere che si priverebbero del difensore solamente in caso di offerta fuori misura, senza ovviamente contropartite.

Secondo la medesima fonte, il Paris Saint-Germain avrebbe addirittura ‘minacciato’ l’Inter di portarle via a zero Skriniar qualora non dovesse accettare la loro ultima offerta.

Quella di Al-Khelaifi, se confermata, sarebbe comunque solo una mossa della disperazione, una mossa di frustrazione per non essere riuscito a prendersi il cartellino dell’ex Sampdoria, una delle richieste del neo tecnico Galtier.

Di non essere riuscito a concludere l’affare con una società bisognosa di fare cassa. Dopo la ‘beffa’ Bremer, come raccontatovi da Interlive.it, il club di viale della Liberazione ha cambiato strategia alzando un muro per il numero 37. Da quel momento in poi non bastavano più 65/70 milioni, ma appunto una proposta davvero irrinunciabile per accettare la sua partenza.

Calciomercato Inter, Zhang sicuro di ‘blindare’ Skriniar: le cifre

Non solo il Psg, anche il Barcellona potrebbe provare a prendere a zero Skriniar. Va detto, però, che Zhang e soci sono convinti di riuscire a blindarlo, forti del desiderio del calciatore di proseguire l’avventura a Milano. Un’intesa potrebbe essere trovare sui 6 milioni netti a stagione, le stesse cifre di Lautaro, per i prossimi quattro o cinque anni. Dopo la fine del mercato possibile accelerata.