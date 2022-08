Qui Bayern: “Inter avversaria difficile, dobbiamo stare attenti”

Le parole del direttore sportivo dei bavaresi a seguito del sorteggio per la fase a gironi di Champions League

In un’intervista per l’emittente sportiva tedesca ‘Sport1’, il direttore sportivo Salihamidzic ha rivelato il proprio pensiero sull’avversaria Inter del Bayern Monaco nella imminente fase a gironi di Champions League, dove figurerà anche il Barcellona.

“Incrocio difficile, l’Inter è un’avversaria di livello. Così come il Barcellona, affronteremo due squadre frizzanti. Ma è anche vero che sono proprio quelle squadre con cui ti aspetti di giocare. I nerazzurri giocano un calcio attraente, in più hanno riportato Lukaku indietro. Sono pericolosi e noi dobbiamo stare attenti”, ha ammesso Salihamidzic.

Come anticipato ieri nell’analisi delle avversarie dell’Inter, il Gruppo C non sarà una passeggiata per nessuna delle coinvolte: ognuna di esse possiede armi letali e può offrire un gioco estremamente personale ed imprevedibile. Come se non bastasse, si tratta di club propensi al gioco offensivo: le rispettive difese dovranno dunque sudare molto, ma sarà l’intero meccanismo a fare la differenza per il passaggio del turno.