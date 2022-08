Formazioni UFFICIALI Inter-Cremonese: Inzaghi fa scelte ‘pesanti’

I ventidue ufficiali che scenderanno in campo al Meazza nella sfida fra l’Inter di Inzaghi e la Cremonese di Alvini valevole per la quarta giornata di Serie A

Sono ufficiali le formazioni di Inter e Cremonese che fra circa un’ora si sfideranno al ‘Meazza’ nel match valevole per la quarta giornata di Serie A.

A sorpresa Inzaghi, che già deve rinunciare a Lukaku per infortunio, manda Lautaro in panchina a vantaggio di Correa, il quale davanti agirà in coppia con Dzeko. Il ‘Toro’ out in vista del derby col Milan di sabato sera. Rumorosa ancor di più, ma attesa l’assenza dai titolari di Robin Gosens, per il quale è in atto un tentativo in extremis del Bayer Leverkusen. Per il tedesco terza panchina consecutiva, al suo posto Darmian con Dimarco arretrato nei tre dietro in sostituzione dell’acciaccato Bastoni. A centrocampo si rivede Calhanoglu, tra i pali nessuna chance per Onana: confermato Handanovic. Sponda Cremonese, mister Alvini recupera Lochoshvili schierandosi a specchio: Radu in porta, l’ex Bianchetti al centro della difesa, davanti Okereke e Dessers.

Serie A, quarta giornata: le formazioni ufficiali di Inter-Cremonese

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Dimarco; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Darmian; Dzeko, Correa. All.: Inzaghi

CREMONESE (3-5-2): Radu; Aiwu, Bianchetti, Lochoshvili; Ghiglione, Escalante, Pickel, Ascacibar, Quagliata; Okereke, Dessers. All.: Alvini

ARBITRO: Fourneau di Roma 1