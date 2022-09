Calciomercato Inter, ricostruzione Skriniar: “Non rinnoverò mai”

In attesa che Viktoria Plzen-Inter incominci, spuntano fuori alcuni dettagli in merito al rinnovo di Milan Skriniar. La situazione

Dopo aver provveduto a non rilasciare alcuna dichiarazione in conferenza stampa a proposito del suo rinnovo di contratto, Milan Skriniar, ha praticamente ‘gelato’ gran parte dei tifosi dell’Inter, ed è per questo che in molti, si augurano che possa presto arrivare una grande svolta.

Difatti, dopo essere stato sollecitato più e più volte a parlare del suo prolungamento di contratto, Milan Skriniar ha da lì deciso – in sostanza – di fare mistero e di soffermarsi unicamente sulla gara di oggi col Viktoria Plzen. Così facendo, il difensore slovacco, ha praticamente causato un vero e proprio putiferio sui social, in quanto, migliaia e migliaia di tifosi interisti, hanno incominciato ad ipotizzare il peggio (e che quindi non ci sia alcun accordo sul rinnovo in rampa di lancio). Nonostante questo, il matrimonio tra l’attuale numero 37 della ‘Beneamata’ e l’Inter, potrebbe ancora durare a lungo, in quanto, in attesa che venga concordato il giorno dell’incontro, l’ormai ex centrale della Sampdoria, potrebbe addirittura arrivare a percepire 7 milioni di euro l’anno; e così facendo, diventerebbe il secondo giocatore più pagato della rosa (dopo Romelu Lukaku quindi).

Rinnovo Skriniar, Di Livio non ci sta e dice la sua: “Con quelle dichiarazioni, il calciatore ha praticamente detto che non rinnoverà”

Dopo essere intervenuto durante il corso della trasmissione ‘Calcio Totale’ – condotta su Rai 2 – Angelo Di Livio, non ha usato alcun mezzo termine e ha praticamente detto la sua sulla situazione riguardante il rinnovo di contratto di Milan Skriniar: “Se un calciatore vuole restare nella squadra in cui si trova lo dice apertamente. Dribblando le domande sul proprio futuro in conferenza stampa, Milan Skriniar, in pratica, è come se avesse detto: ‘Io non rinnoverò mai con l’Inter’. Un messaggio chiaro lanciato alla società”.