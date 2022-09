Skriniar dall’Inter al Psg: l’erede arriva gratis

Skriniar si allontana pian piano dall’Inter e nel frattempo i nerazzurri provano ad adocchiare già il suo possibile erede. La situazione

Dopo essere stato al centro di numerosissime trattative di mercato – andate in scena durante questa estate – Milan Skriniar, alla fine, è comunque rimasto all’Inter. Allo stesso tempo però, è tutt’altro che scontato che il suo futuro possa essere ancora e comunque in nerazzurro.

Difatti, nonostante le molteplici offerte fatte recapitare da parte del Psg, Milan Skriniar, giusto o sbagliato che sia, è comunque rimasto a Milano anche in quest’altra sessione di calciomercato. Tralasciando questo però, continuano a prendere corpo le ipotesi di poterlo vedere lontano dall’Inter un giorno, al punto che, l’ex Sampdoria, potrebbe anche dire addio a giugno (o addirittura a gennaio). In tal senso quindi, ecco che i nerazzurri incominciano già a guardarsi intorno e tengono d’occhio il loro possibile sostituto.

Calciomercato Inter, i nerazzurri pensano a Soyuncu per il dopo Skriniar: la situazione

Nonostante in passato, gli attuali vice campioni d’Italia stessero virando su altri profili come: Akanji, Bremer e Milenkovic per il dopo Skriniar, gli stessi nerazzurri, a causa di una serie di motivi ormai noti, si sono ritrovati a quel punto senza alcuna certezza. Dopo aver preso atto di tutto ciò quindi, l’intera dirigenza dell’Inter, pur di non farsi trovare impreparata, ha già adocchiato l’eventuale ed ipotetico sostituto dello slovacco; e gli indizi raccolti riportano appunto al nome di Caglar Soyuncu. Il difensore turco infatti, rimane nel mirino dell’Inter per il post Skriniar e ha un contratto – in scadenza – che lo lega al Leicester sino a giugno (proprio come l’ex Sampdoria che potrebbe appunto firmare a zero col Psg).