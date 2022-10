Senza rinnovo assalto disperato: scambio per Skriniar

La questione Skriniar resta ancora aperta e terrà banco a lungo in casa Inter. Il contratto è in scadenza, le voci dall’estero si inseguono e il club dovrà trovare la migliore soluzione

La fase difensiva dell’Inter nella prima fase di questa stagione ha risentito molto anche delle prestazioni negative dei singoli. Tra questi anche Milan Skriniar, ancora non al livello delle passate annate ed evidentemente condizionato anche dalle continue voci di mercato soprattutto di fine agosto. Lo voleva il Paris Saint Germain ma per ora è rimasto, con un contratto in scadenza 2023 che pende sulla sua testa e su quelle dei dirigenti dell’Inter. Il club vorrebbe provare a rinnovare l’accordo per un calciatore di enorme valore che sarebbe un peccato perdere a parametro zero.

La strada verso un eventuale prolungamento è impervia e complicata col Paris Saint Germain che aleggia sempre sullo sfondo. Intanto dalla Premier League un’altra big potrebbe farci un pensierino.

Calciomercato Inter, tentativo disperato per Skriniar: scambio con Martial o van de Beek

Chi avrebbe bisogno di un difensore del valore di Skriniar in Premier League è il Manchester United. La compagine allenata da Erik ten Hag vive una fase di rinnovamento e passa anche dalla solidità da ritrovare di un reparto difensivo che sta provando a trovare il suo equilibrio con Martinez e Varane dopo la bocciatura di Maguire.

Skriniar potrebbe quindi far gola a Manchester con lo United che nel caso potrebbe anche effettuare un tentativo disperato già a gennaio per battere la concorrenza a sei mesi dalla scadenza (qualora il difensore non rinnovasse). L’idea potrebbe portare ad un uno scambio disperato con Martial o van de Beek. Una proposta che senza dubbio incontrerebbe il rifiuto dell’Inter.

In caso di mancato prolungamento la prima scelta a parametro zero di Skriniar resterebbe invece il PSG.