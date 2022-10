Inter, Brozovic scalpita: ecco l’obiettivo del croato

Il croato ha saltato le ultime sette partite a causa dell’infortunio alla coscia rimediata a fine settembre con la maglia della sua Nazionale

“A giorni speriamo di reinserire Marcelo”, ha detto ieri Simone Inzaghi dopo aver centrato per il secondo anno consecutivo – il terzo da quando partecipa alla Champions nelle vesti di allenatore – la qualificazione agli ottavi. Il Marcelo a cui si riferiva è ovviamente Brozovic, out nelle ultime sette partite a causa di infortunio muscolare.

Brozovic punta la Sampdoria

Il croato si è infortunato lo scorso 25 settembre in Nations League, nel corso di Austria-Croazia. La risonanza magnetica di allora parlò precisamente di rottura parziale dei muscoli posteriori della coscia sinistra e di un conseguente stop di almeno un mese. Successivamente si è addirittura ipotizzato un suo ritorno nel 2023, perlomeno con l’Inter visto il Mondiale di mezzo. Ma le cose non dovrebbero andare così. Come raccolto da Interlive.it, il classe ’92 sta completando la guarigione e punta a tornare a disposizione di Inzaghi per la gara di sabato sera contro la Sampdoria del grande ex Stankovic.

Brozovic, rientro senza fretta. Ora l’Inter vince anche senza di lui

È chiaro che Brozovic, in caso di rientro, sarebbe arruolabile solamente per la panchina, con concessione dei 10-15 minuti finali della partita come successo con Lukaku. La rifinitura di domani sarà decisiva in tal senso. Il ritorno del 77 potrà comunque avvenire in maniera graduale, considerato che in cabina di regia Inzaghi ha stravinto la scommessa Calhanoglu. Se l’anno scorso, in assenza di Brozovic, la sua Inter non ha mai vinto, quest’anno invece sono arrivati cinque successi, un pareggio (al ‘Camp Nou’) e una sola sconfitta con la Roma di Mourinho.