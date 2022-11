Ottavi di Champions: Inter, Milan e Napoli attendono i sorteggi

Le tre italiane conosceranno a breve le proprie avversarie nella fase degli ottavi di finale di Champions League, due le squadre da evitare per i nerazzurri

Chiusa la prima fase a gironi, ciascuna con i propri punti di forza e le proprie incertezze, Inter, Milan e Napoli sono adesso proiettate verso gli ottavi di Champions League dove affronteranno alcune delle più letali realtà calcistiche d’Europa.

Sebbene mai come quest’anno le italiane si siano distinte, a guidare il gruppo di sfidanti sono le solite inglesi Manchester City, Tottenham, Chelsea e Liverpool. Da non sottovalutare neppure Bayern Monaco (a cui l’Inter non potrà essere assegnata perché sfidata nel girone) e Borussia Dortmund, così come i campioni uscenti del Real Madrid di Ancelotti. Questi ultimi, assieme ai ‘Citizens’ sono i pericoli principali che gli uomini di Inzaghi sperano di evitare.

Champions League, i sorteggi degli ottavi di finale

Il sorteggio prenderà il via alle ore 12.