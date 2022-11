Calciomercato, Joao Felix e l’Inter: arriva la proposta choc

Il talento portoghese è destinato a lasciare l’Atletico Madrid dove non ha rispettato le attese. I ‘Colchoneros’ si stanno già muovendo per la sua cessione

Se esiste ancora qualche dubbio circa l’addio di Simeone all’Atletico, ci sono invece solo certezze a proposito della partenza di Joao Felix. I ‘Colchoneros’ sono già al lavoro per trovare una nuova sistemazione al classe ’99 portoghese che ha deluso le aspettative se si considera che per lui hanno investito la bellezza di 127 milioni di euro, la cifra della clausola. L’attuale, presente nel contratto in scadenza a giugno 2026, è di 350 milioni.

Il club madrileno farà affidamento anche sulle abilità di Jorge Mendes, ufficialmente non l’agente dell’ex Benfica – lo è di Cristiano Ronaldo e altri big – anche se il lusitano rappresenta una figura importante per il calciomercato dell’Atleti e per il passato nonché futuro del ragazzo nativo di Viseu che fin qui ha totalizzato 3 gol e altrettanti assist. Per lui si parla ora in ottica Paris Saint-Germain, ma sono quasi ugualmente recenti gli accostamenti a Juventus e Milan. I bianconeri lo stimano da tempo, con il numero 7 dei ‘Colchoneros’ che meno di un anno fa venne inserito dai media ispanici e non solo tra i papabili all’eredità di Paulo Dybala. Alle due italiane potrebbe aggiungersi l’Inter, ma non perché Marotta e soci siano intenzionati a portarlo a Milano.

Calciomercato, Joao Felix per Lautaro: risposta immediata dell’Inter

Stando a ‘Relevo’ l’Atletico valuta Joao Felix la bellezza di 130 milioni di euro, ma è evidente che è solo un prezzo di partenza destinato a scendere e di molto. Per quanto mostrato a Madrid, il portoghese non vale certo quelle cifre. Solo un folle, insomma, potrebbe arrivare a spendere tanto per il suo cartellino. Così il Ds Berta potrebbe provare a utilizzarlo come pedina di scambio. Un tentativo può essere fatto anche con l’Inter, per avere in cambio Lautaro Martinez, ieri col Bologna tornato al gol e come noto da anni il grande desiderio dei ‘Colchoneros’. Ovviamente la società targata Suning rispedirebbe subito al mittente tale proposta di scambio.