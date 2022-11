Pausa Mondiale, è deciso: sarà Inter-Salisburgo la seconda amichevole

Il club austriaco annuncia l’atteso incontro amichevole contro l’Inter nel corso della pausa Mondiale

Manca pochissimo all’inizio dei Mondiali in Qatar e molte squadre di club resteranno impegnate sui terreni di gioco per non perdere la condizione atletica in vista della ripresa delle ostilità di campionato.

Come annunciato in precedenza su ‘interlive.it‘, l’Inter ha stabilito di muoversi in ritiro a Malta ove affronterà nella finestra dal 5 al 9 dicembre alcune avversarie di livello per fare da contorno agli allenamenti. La prima di queste, come noto, sarà l’Hamrun Spartans. Poi toccherà al Salisburgo: è questa la squadra che mancava all’appello nel programma. Già avversari del Milan nei gironi di Champions League, gli austriaci sono entusiasti di potersi confrontare anche con l’altra compagine milanese.

Il ritiro è scelta comune, anche il Salisburgo come l’Inter

“Come tutti gli altri club abbiamo ponderato a lungo sul da farsi in questa sosta. Non c’è mai stato un accordo, pertanto non sappiamo cosa funzionerà e cosa no. In ogni caso abbiamo deciso di intraprendere questa strada e contiamo che possa farci bene”, ha ammesso il tecnico Jaissle.

A completare la tournee ci saranno dapprima il Betis Siviglia, poi la Reggina allenata da Filippo Inzaghi, fratello di Simone.