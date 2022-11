Clausola e addio a gennaio: via libera per l’Inter

Le ultime di calciomercato Inter mettono in risalto le indiscrezioni provenienti dalla Spagna su una operazione che i nerazzurri possono chiudere nella finestra di riparazione

Stamattina Marotta ha detto che difficilmente l’Inter si muoverà nel calciomercato di gennaio. Questo è in parte vero, non sono in programma nuovi acquisti a meno di qualche uscita. Nella sessione invernale c’è un calciatore su tutti che potrebbe fare le valigie, vale a dire Robin Gosens che nelle gerarchie di Inzaghi rimane una riserva di Dimarco.

Fin qui il tedesco ha giocato pochissimo, appena 548′ in tutto e solo quattro volte è partito titolare, tanto che ha perso l’opportunità di disputare il Mondiale in Qatar con la sua Nazionale. Da settimane sono tornate a circolare voci su un suo possibile trasferimento in Bundesliga, sogno di una vita sfiorato già alla fine del mercato estivo quando ci provò il Bayer Leverkusen. Ad oggi le stesse ‘Aspirine’ rimangono in pole per il cartellino del classe ’94 che, soprattutto per questioni di bilancio, il club di viale della Liberazione non può permettersi di cedere a condizioni troppo vantaggiose. In casa nerazzurra c’è l’apertura al prestito, solo però se con annesso obbligo di riscatto, magari anche ‘condizionato’ a traguardi facili da raggiungere. Va detto che in Germania non sono soliti fare grossi investimenti per calciatori non giovanissimi – lui compierà 29 anni a luglio – e con ingaggi poco contenuti (l’ex Atalanta guadagna 6 milioni lordi), per questo la ‘speranza’ di Marotta e soci è che si faccia avanti pure qualche società di Premier che hanno sicuramente maggiori disponibilità economiche rispetto alle tedesche, Bayern a parte.

Calciomercato, Vazquez se parte Gosens: una clausola lo ‘avvicina’ all’Inter

Per l’eventuale sostituzione di Gosens si sta ora facendo con insistenza il nome di Vazquez, laterale spagnolo in forza al Valencia. Finora ha giocato addirittura meno di Gosens, 4 presenze per 149′ complessivi, perché Gattuso non è evidentemente un suo estimatore. In Spagna danno per molto probabile la partenza a gennaio, con l’Inter pronta a chiudere. Stando a ‘Marca’, nel contratto del 19enne in scadenza a giugno 2025 è presente una clausola secondo cui avrebbe diritto a lasciare il club in prestito nella finestra invernale qualora non avesse raggiunto un determinato numero di presenze. Questa clausola sarebbe, è una sorta di via libera per i nerazzurri, interessati anche all’altro assistito della ‘LeaderBrock’, cioè Pedraza che milita nelle file del Villarreal. Su di lui pure la Juventus.