Finisce il Mondiale di Onana: il portiere dell’Inter lascia il Qatar

Qatar 2022 è già terminato per il camerunese, andato allo scontro con il Ct Song. Ieri contro la Serbia non figurava nemmeno in panchina

Andre Onana saluta in anticipo il Mondiale. Nessun margine per ricucire lo strappo col Ct Song e così – come raccolto da Interlive.it – il portiere dell’Inter ha deciso, o meglio confermato la sua decisione di lasciare il Qatar.

Ieri, dopo il 3-3 contro la Serbia (gara che Onana ha visto dall’albergo), il selezionatore del Camerun aveva aperto alla possibilità di una sorta di ‘pace’ con l’estremo difensore nerazzurro, ma evidentemente non vi era ormai altra soluzione (andata a monte anche la ‘mediazione’ di Eto’o) a quella dell’uscita di scena dell’ex Ajax. Che, fino allo scontro con Song – il quale gli aveva chiesto una interpretazione del ruolo meno moderna, in contrasto col suo modo di giocare. E come prevedibile, da Onana è giunta una risposta negativa – era uno dei giocatori simbolo della Nazionale africana che può ancora qualificarsi agli ottavi in caso di vittoria contro la Svizzera all’ultima giornata della fase a gironi. A Onana non resta quindi che fare il tifo per i suoi compagni, seppur da molto distante.