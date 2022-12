Calciomercato, Onana erede del top player: ok Inter a 40 milioni

Arrivato a parametro zero la scorsa estate, il portiere camerunese ha lasciato in anticipo il Mondiale in Qatar dopo la lite con il Ct Song

Il Mondiale di Onana è finito nel peggior modo possibile, come quello di Lukaku. A differenza del Belgio, però, il suo Camerun ha ancora qualche possibilità di qualificarsi agli ottavi. Decisiva la sfida di stasera contro il super Brasile, con la Nazionale di Song obbligata a conquistare i tre punti sperando in un risultato favorevole da Serbia-Svizzera.

Qatar 2022 è terminato in anticipo per l’estremo difensore dell’Inter, a causa come noto del litigio col CT dei ‘Leoni’. Un litigio scoppiato per delle divergenze sulla interpretazione del ruolo del portiere, con l’ex Ajax che si è rifiutato di cambiare il suo (moderno) modo di giocare andando alla rottura. Una rottura che poi è risultata definitiva. Inutile la ‘mediazione’ dell’ex interista Samuel Eto’o, dal 2021 Presidente della Federazione e, a tutti gli effetti, padre-padrone del Camerun. Onana ha già lasciato il Qatar, per cui seguirà i suoi compagni dalla tv prima di far ritorno ad Appiano Gentile, dopo una breve periodo di riposo. In questi giorni il suo nome è anche al centro del calciomercato, con ‘Tuttosport’ che nell’edizione di ieri ha confermato lo scenario prospettato da Interlive.it riguardo un suo possibile (futuro) ritorno al Barcellona, in qualità di erede di ter Stegen. Con l’Inter che andrebbe poi su uno tra Vicario e Carnesecchi, due talenti italiani rispettivamente di Empoli e Atalanta, come noto entrambi nel mirino già della Juventus.

In verità, però, Onana potrebbe finire sulla lista della spesa pure di un altro top club europeo. Ovvero del Bayern Monaco, alle prese con la complicata successione di un mostro sacro come Manuel Neuer, peraltro l’idolo calcistico dello stesso numero 24 nerazzurro. Trentasette anni il prossimo 27 marzo, il portiere tedesco fresco di eliminazione al Mondiale ha il contratto in scadenza nel 2024 che i bavaresi si sono detti disposti a prolungare. Da capire, tuttavia, quali sono le intenzioni o meglio i programmi del classe ’86 di Gelsenkirchen, per questioni anagrafiche non più quello di qualche anno fa.

Calciomercato Inter, Kahn: “Onana nella top 5 dei migliori del mondo”. Il Bayern può provarci per il post Neuer

Prima che firmasse con l’Inter, l’Amministratore delegato del Bayern ed ex grande portiere Oliver Khan ha esaltato proprio Onana, a conferma della grossa stima dei tedeschi per il neo interista: “Penso che sia nella top 5 dei migliori del mondo. È agile, veloce ed esplosivo, nonché bravo con i piedi. La sua capacità di imbastire un’azione di gioco è davvero straordinaria. Sembra un condensato di Alisson e Ter Stegen. Può diventare il migliore se continua a lavorare sodo, soprattutto perché appartiene ad una generazione con un ampio margine di crescita rispetto a quella a cui appartenevo io”. L’Inter, che come noto non naviga in acque tranquille sul piano finanziario, sarebbe ‘costretta’ a dire sì o comunque a prendere in seria considerazione una proposta per Onana da 30-40 milioni di euro, nel caso tutti plusvalenza essendo stato acquistato a zero.