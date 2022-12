Accordo improvviso, salta la firma con l’Inter

Marotta e soci dicono definitivamente addio al giocatore. Il difensore è ad un passo dal trovare l’accordo con il proprio club. Inter costretta a virare su altro

E’ vero, è pieno dicembre, ci sono i Mondiali di mezzo e la Serie A è ancora ferma, ma nonostante questo: è il caso di dire che il calciomercato non muore mai. Sì, perché seppure i campionati siano ormai fermi da circa un mese di tempo, ecco che i continui rumors di mercato non vogliono minimamente saperne di placarsi.

A tal proposito infatti, tra le diverse società – già da tempo attive sul mercato – c’è senz’alcun ombra di dubbio anche l’Inter di Simone Inzaghi, desiderosa tutt’ora di provare a compiere qualche altro investimento: non soltanto in vista di giugno, ma addirittura di gennaio (qualora ci fossero le giuste condizioni per ‘affondare’ chiaramente). Marotta e tutto il resto della ‘truppa’ nerazzurra questo lo sanno bene, ed è per questo che sono già da mesi alla ricerca di qualche altro nuovo innesto. Restano diversi gli osservati speciali in casa Inter, a partire proprio dai due gioiellini di attuale proprietà del Valencia.

Marotta e Ausilio provano a fare sul serio: occhi sul duo Vazquez-Musah

Giovani, forti, di proprietà del Valencia ed entrambi finiti nel mirino dell’Inter: sono queste tutte le affinità che contraddistinguono Jesus Vazquez e Yunus Musah. Da qui, sebbene il primo sia già stato dato in orbita Inter proprio negli scorsi messi, ecco che il secondo è invece stato in grado di mettersi in evidenza nel bel mezzo del Mondiale grazie ad una serie di ottime prestazioni.

Entrambi hanno un valore di mercato che si aggira attualmente attorno ai 20-25 milioni di euro, ma quello che c’è da sapere invece, è che potrebbe essere proprio lo stesso Vazquez a dare il là alla cessione di Gosens. Nonostante questo però, la notizia che può mettere in apprensione Marotta e soci è un’altra: e riguarda proprio Mouctar Diakhaby, altro difensore di proprietà del Valencia.

Calciomercato Inter, Diakhaby ed il Valencia verso il rinnovo: la situazione

Dopo essere stato accostato all’Inter già nel corso degli scorsi mesi, ecco che l’eventuale operazione tra Diakhaby ed i nerazzurri rischia ora di andare seriamente in fumo. Stando infatti a quanto riferito dalla Spagna – direttamente da parte di ‘Cadena Ser’ – il difensore franco-guineano sarebbe ad un passo dal trovare l’accordo per il rinnovo assieme al Valencia.

Il classe ’96 difatti, è ora come ora in scadenza di contratto ed è proprio per questo che era finito sotto l’occhio vigile di Marotta. Da qui, qualora tutto questo dovesse essere confermato appieno, ecco che i nerazzurri dovranno a quel punto guardare altrove pur di arrivare a mettere le mani su un nuovo difensore.