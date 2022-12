Inter e Juve messe all’angolo: 180 milioni dalla Premier

Dopo il Mondiale, per l’Inter comincerà una fase molto delicata: la società dovrà infatti difendersi dagli attacchi della Premier. Le squadre inglesi sono pronta a spendere centinaia di milioni in Italia

Il calciomercato invernale sarà caratterizzato da trasferimenti immediati e trattative più complesse, già in prospettiva per la prossima stagione. E per l’Inter, in uscita, c’è il rischio concreto di un assalto da parte delle squadre di Premier League, intenzionate a soffiare ai nerazzurri i nomi più forti in rosa. La stessa situazione si vive anche in casa Juve, dove si è quasi certi di perdere Rabiot a zero.

Fra tutte le squadre di Premier, la più spaventosa al momento è quella del Chelsea. I Bleus hanno già fatto capire di voler dominare il prossimo mercato: hanno già stanziato la clamorosa cifra di 180 milioni per portarsi a casa due giocatori giovani, ovvero Jude Bellingham e Josko Gvardiol. Il centrocampista inglese classe 2003 del Borussia Dortmund, seguito anche da PSG, Real Madrid (molto ‘forte’ anche su Gvardiol…) e Liverpool, costerà almeno 130 milioni. E si parla di almeno 50 milioni per il cartellino del difensore croato. Inoltre il Chelsea potrebbe continuare a pescare dalla Primavera dell’Inter, per prendere un altro Casadei (il giovane acquistato in estate e di cui la dirigenza inglese è assai soddisfatta).

Qualche mese fa Gvardiol era un obiettivo dell’Inter, oltre che della Juventus. Ma oramai, dopo il suo exploit al Mondiale, per i nerazzurri è di fatto inaccostabile. Si dice che Simone Inzaghi abbia, in passato, addirittura cercato di contattarlo personalmente.

I milioni della Premier spaventano l’Inter

Un altro pericolo per l’Inter arriva dal Tottenham di Antonio Conte. Il tecnico pugliese vuole Dumfries, e l’Inter sarebbe anche disposta a trattare intorno ai 50 milioni. Ma poi c’è anche l’interesse per Dimarco e Bastoni. Conte ha chiesto esplicitamente a Paratici di portargli Bastoni. E per farlo il dirigente è pronto a proporre un contratto faraonico al difensore.

Infine, l’Inter può dire addio al sogno Sofyan Amrabat. Il calciatore del Marocco, su cui l’Inter aveva puntato negli anni scorsi, lascerà presto la Fiorentina. I viola vorrebbero farlo rinnovare. Ma il classe ’96 con contratto in scadenza nel 2024 ha ingolosito il Liverpool e lo stesso Chelsea.

Nelle ultime ore, sempre per via delle buone prestazioni durante il Mondiale, pare che sia arrivato un sondaggio all’Inter su Danzel Dumfries anche da parte del Chelsea. I Blues avrebbero offerto 28 milioni più bonus per averlo subito, a gennaio. E l’Inter ne avrebbe chiesti intorno ai 50, oppure 40 e nuovo prestito per l’anno prossimo di Lukaku. Sull’olandese, forse, arriverà nei prossimi giorni anche un’offerta del Manchester United.