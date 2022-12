Calciomercato Inter, soldi e scambio con Suso: il Siviglia ci prova così

Suso, esterno offensivo spagnolo, ex Liverpool e del Milan, potrebbe tornare in Italia; e qualcuno lo accosta anche all’Inter. In realtà, Inzaghi segue la situazione dell’ala del Siviglia per altri motivi

L’attenzione rivolta a Suso potrebbe essere spiegata in riferimento al destino di un altro giocatore. L’Inter ha davvero bisogno di Suso?

Da un punto di vista tecnico Jesús Joaquín Fernández meglio noto come Suso sarebbe difficilmente adattabile al modulo di Simone Inzaghi. Potrebbe invece far gola a un altro allenatore italiano.

Il destino di Suso si lega per vie traverse a quello di Luis Alberto, in passato accostato all’Inter. Il centrocampista trentenne (connazionale di Suso) ora potrebbe lasciare sul serio la Lazio. I motivi di base sono noti: c’è scarso feeling con Sarri e poca fiducia nelle proposte di adeguamento espressa da Lotito.

A Inzaghi, uno come Luis Alberto, piacerebbe tantissimo. Dopotutto, si tratta di uno dei suoi fedelissimi. E anche il centrocampista spagnolo sarebbe contento di ritrovare l’allenatore che lo ha consacrato in Italia come top player. Ma l’Inter non ha i soldi che Lotito chiede per il cartellino. E in quest’ottica entra in scena il Siviglia, che è anche l’ex squadra di Alberto.

Suso, pedina di scambio: non andrà all’Inter

Luis Alberto non disdegnerebbe un ritorno al Siviglia, ma neppure gli andalusi potrebbero soddisfare le richieste del presidente Lotito. Per questo potrebbero chiedere uno sconto inserendo nella trattativa il cartellino dell’ex rossonero Suso. C’è però un ostacolo: l’ala ha un ingaggio troppo alto.

L’esterno spagnolo non rientra nei piani di Sampaoli e dunque potrebbe presto salutare il Siviglia. In Spagna lo danno in uscita già a gennaio. La sua avventura al Siviglia è giunta ai titoli di coda. Dopo due anni e mezzo non sempre esaltati (con una prima stagione da protagonista, con il successo dell’Europa League nel 2021 in finale proprio contro l’Inter di Conte) il Siviglia lo ha offerto un po’ a tutti in Serie A…

Prima all’Inter, che non ha neanche risposto. Poi alla Fiorentina. Infine anche alla Juve e al Milan. Tra le opzioni si è parlato anche di un prestito a ingaggio dimezzato fino al 2025.

Il Siviglia però ha cambiato i suoi piani, e non è più disposta a cedere il giocatore senza guadagnarci nulla. Monci vuole liquidi per tentare di rinnovare la propria squadra a gennaio. Dopo una prima stagione convincente, Suso ha giocato poco e male. Quindi è sacrificabile. Certo, ora che è pienamente recuperato dal suo infortunio dell’anno scorso, che lo ha tenuto fermo a lungo, potrebbe provare a inserirsi di nuovo nei piani dell’allenatore.

Il problema è che a Sampaoli non piace. A Sarri, invece, il giocatore piace. Ma a Lotito spaventa l’ingaggio. L’unica alternativa alla Lazio in questo momento è l’Espanyol.