Calciomercato Inter, ‘beffa’ al Milan: l’annuncio è esplosivo

Un trequartista piace moltissimo ai dirigenti milanisti, e sulle sue tracce, in passato, si è mossa anche l’Inter. Ora però, l’affare del Milan, potrebbe implodere a causa di una clamorosa beffa

Il giocatore in questione è un centrocampista offensivo marocchino, in uscita dal Chelsea, è il sogno di mercato di molte squadre blasonate. In particolare il Milan sta insistendo parecchio per portarlo a Milanello già a gennaio. Ma la concorrenza è spaventosa.

Il Milan continua ancora a inseguire il sogno Halim Ziyech per gennaio. Ma in Inghilterra danno per certa un’altra destinazione per il ventinovenne marocchino nato nei Paesi Bassi e cresciuto calcisticamente nelle giovanili dell’Heerenveen. Non molto tempo fa Ziyech era stato accostato anche all’Inter. La suggestione, basata su una buona pubblicità offerta dal connazionale Hakimi e dalla sua amicizia con Lukaku (l’avvocato di Hakim è Ledure, lo stesso di Romelu) si scontra però con la sostanziale assenza di fondi per il mercato nerazzurro.

Pioli ha bisogno di giocatori di spessore per rilanciare il suo Milan e tentare una rimonta in classifica sul Napoli capolista. Per questo Paolo Maldini e Fredric Massara hanno osservato con attenzione il prospetto di un rinforzo offensivo, perfetto per il modulo di Pioli: Hakim Ziyech. Il marocchino ha disputato un ottimo Mondiale e ciò non ha aiutato il Milan. Mettendosi in mostra, Ziyech ha suscitato l’interesse di altri team.

Il Milan voleva convincere il Chelsea a cedergli Ziyech con una formula in prestito con successivo riscatto per una cifra complessiva di 15 milioni di euro, ma la beffa è dietro l’angolo. Il giocatore potrebbe infatti preferire un’altra destinazione.

Beffa per il Milan: annuncio inaspettato dall’Inghilterra

Nel Regno Unito si dà infatti per certo che il Manchester United abbia intenzione di piombare sul centrocampista marocchino. Nelle scorse ore è anche arrivato un annuncio che ha messo in crisi la dirigenza milanista.

L’ex nazionale marocchino Mustafa El Haddaoui, centrocampista che ha giocato in Ligue 1 tra gli anni Ottanta e Novanta, ha dichiarato a Sport Bible che il talentuoso Ziyech potrebbe vestire la maglia dei Reds. Anzi, El Haddaoui si augura che il connazionale possa scegliere di trasferirsi già a gennaio a Manchester.

“Deve lasciare il Chelsea e andare allo United“, ha detto El Haddaoui. “Lì tornerebbe insieme a Ten Hag, che lo voleva già con sé dopo aver lasciato l’Ajax. In questo modo anche nei club tornerà a esprimersi ad alti livelli”.

In questo senso per il Milan la trattativa con formula di prestito si complicherebbe molto. E cadrebbe definitivamente anche la suggestione di un passaggio all’Inter in estate, secondo l’idea proposta da questo sito in un precedente articolo.