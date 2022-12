Maldini soffia il talento a Marotta, l’annuncio dell’Inghilterra

Arriva dal Regno Unito la notizia dell’interessamento di Paolo Maldini del Milan di un calciatore a lungo seguito da Beppe Marotta e dall’Inter

Per l’Inter si potrebbe profilare l’ennesima beffa. Senza fondi per investire con forza sul mercato e bloccare in anticipo i prospetti interessanti, i nerazzurri potrebbero andare incontro a un’altra cocente delusione in entrata.

Pare che il club rossonero sia intenzionato a soffiare un giocatore che negli ultimi giorni era stato associato più volte ai nerazzurri. In Inghilterra sono certi che Paolo Maldini sia vicino a chiudere l’affare gestito, suo malgrado, con troppa incertezza da Beppe Marotta.

Il calciatore seguito da Inter e Milan è Antonee Robinson, protagonista in Qatar con la maglia degli Stati Uniti. Il terzino piace molto a Inzaghi e non dispiace nemmeno a Pioli. Ma la differenza la fanno come al solito le possibilità economiche. Così Paolo Maldini ha potuto soffiare a Marotta la possibilità di un mezzo accordo con il Fulham. L’interesse del Milan verso il difensore nato in Inghilterra ma di nazionalità americana, a dire il vero, non è recente…

Antonee Robinson era stato vicinissimo al Milan: nel gennaio del 2020, i rossoneri lo prelevarono dal Wigan ed erano pronti a fargli firmare un contratto. Tutto fu bloccato alle visite mediche, per un piccolo problema cardiaco. Problema poi risolto e che non crea al calciatore impedimenti per l’approdo in Serie A.

Il venticinquenne si è consacrato proprio al Mondiale. Ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2024 e, a quanto pare, vorrebbe misurarsi con un campionato nuovo. A Inzaghi piaceva come erede di Ivan Perisic. Già la scorsa estate, dopo la notizia della partenza dell’esterno croato, Marotta si era dunque informato sul terzino statunitense. Non se ne fece niente, perché il Fulham chiedeva più di 15 milioni.

Maldini beffa Marotta sul terzino protagonista in Qatar

Potendo trasferire subito Gosens, l’Inter aveva già immaginato di prelevare il promettente Robinson per affiancarlo a Federico Dimarco sulla fascia. L’americano è infatti un terzino sinistro di grande prestanza, forte, resistente e veloce, bravo nell’interdizione e negli inserimenti.

Bayer Leverkusen e Schalke 04 si sono in verità mosse per l’esterno tedesco, ma senza riuscire a scaldarlo: Robin Gosens vorrebbe provare a conquistarsi un posto all’Inter. Ma Marotta ha paura che il calciatore, non riuscendo a trovare spazio, si svaluti ulteriormente.

Ora la faccenda si complica. Secondo il The Sun, infatti, Robinson sarebbe finito sul taccuino di Paolo Maldini come vice di Theo Hernandez. E l’Inter, in questo modo, resterebbe a bocca asciutta. L’alternativa? Provarci con Alexander Prass, esterno sinistro austriaco classe 2001 dello Sturm Graz.

Per il The Sun il Milan sarebbe intenzionato a prendere il prima possibile Robinson e magari mandarlo in prestito per poi averlo più “formato” al calcio italiano per la prossima stagione.